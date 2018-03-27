Mehmet Ali Erbil'in Aylin Coşkun'u taciz ettiği görüntüler yeniden gündemde

Mehmet Ali Erbil... Türk televizyon tarihinin en aykırı sunucularından biri olarak tarihe geçti. Sunduğu programlarda konuklarına zor anlar yaşatan ünlü şovmenin Aylin Coşkun'a yaptıkları yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Görüntüleri izleyenler "RTÜK nasıl müdahale etmemiş?", "Ne zor dönemlerden geçmişiz" demeden edemiyor.

Öte yandan Aylin Coşkun, Instagram'da paylaştığı fotoğrafın altına kendisine sevgi cümleleri kuran bir yorum yazdı. Ünlü şarkıcının, sahte hesaptan yapacağı bu yorumu yanlışlıkla kendi hesabından yapınca, sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı.

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