Mehmet Ali Erbil'e ne oldu kötü haberi kızı az önce duyurdu!

Mehmet Ali Erbil'e ne oldu, hastalığı ne ve son durumu nasıl soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta banyoda düşerek hastaneye kaldırılan başarılı isim Mehmet Ali Erbil hala yoğun bakımda ve durumu kritik. Kızı Sezin Erbil az önce son durumu anlattı ve kötü haberi duyurdu...
Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kızı Sezin Erbil bilgi verdi. Sezin Erbil, 'Babamın kendi hastalığı nüksettiği için durumu kritik, kendisi hala yoğun bakımda' dedi.
NE OLMUŞTU: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti.
Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.
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