Mehmet Ali Erbil'e ne oldu kötü haberi kızı az önce duyurdu!

Mehmet Ali Erbil'e ne oldu, hastalığı ne ve son durumu nasıl soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta banyoda düşerek hastaneye kaldırılan başarılı isim Mehmet Ali Erbil hala yoğun bakımda ve durumu kritik. Kızı Sezin Erbil az önce son durumu anlattı ve kötü haberi duyurdu...