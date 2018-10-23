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Mehmet Ali Erbil'e ne oldu hastalığı ne son sağlık durumu

Mehmet Ali Erbil'e ne oldu hastalığı ne son sağlık durumu

Evinin banyosundan düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne soruları merak konusu oldu. Kızı Sezin Erbil instagram hesabından durumun ciddiyetini anlattı babası için dua istedi. Kaçış sendromuna yakalanan MALİ'nin hastalığının belirtileri nasıl, tedavisi var mı?

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 15:10 - Güncelleme: 23-10-2018 15:10

Evinin banyosundan düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil'in son durumu ne soruları merak konusu oldu. Kızı Sezin Erbil instagram hesabından durumun ciddiyetini anlattı babası için dua istedi.

Mehmet Ali Erbil'e ne oldu, hastalığı ne ve son durumu nasıl soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta banyoda düşerek hastaneye kaldırılan başarılı isim Mehmet Ali Erbil hala yoğun bakımda ve durumu kritik. Kızı Sezin Erbil az önce son durumu anlattı ve kötü haberi duyurdu...

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak'ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili kızı Sezin Erbil bilgi verdi. Sezin Erbil, 'Babamın kendi hastalığı nüksettiği için durumu kritik, kendisi hala yoğun bakımda' dedi.

NE OLMUŞTU: Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde evinin banyosunda düşerek yaralanmış, acil olarak Maslak'ta bir hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerin ardından Erbil'in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti.



 Acil ameliyat olan Erbil yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ünlü şovmenin doktoru, önümüzdeki günlerde Erbil'i ikinci kez ameliyata alacaklarını duyurmuştu.

Beş gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunu kızı Sezin Erbil açıkladı.

Sezin Erbil; 'Babamın durumu kötü, lütfen herkes dua etsin. Düşmeye bağlı yapılacak ikinci ameliyatın şu anda çok önemi yok çünkü babamın kendi hastalığı 'kaçış' sendromu nüksetti. Doktorlar tedavisi için uğraşıyor. Biz de çaresizce bekliyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin.' diyerek durumun ciddiyetini gözler önüne serdi. 

PEKİ KAÇIŞ SENDROMU NEDİR HASTALIĞIN BELİRTİLERİ: Hastalığın belirtileri hemen hemen her hastalıkta görülür. Kas ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi, kusma ve sık sık karın ağrısı yaşar.

Bu hastalığı özel laboratuvar ortamlarında bakılır. Hastalarda, bağırsaklarda ödem, kaslarda sıvı, kanda mikrop ve kalp zarında asit birikmesi gibi durumlar tespit edilir. 

HASTALIĞIN TEDAVİSİ: Kan basıncı çok hızlı düştüğünden hasta sürekli tedavi altında tutulmalıdır. Takip bu hastalıkta en önemli durumdur. Organların yetersiz çalışması seyrinde ani ölümle bile sonuçlanabilir.

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