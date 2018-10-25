Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber geldi! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Beyaz TV' de canlı olarak yayınlanan Söylemezsem Olmaz Programına telefonla bağlanan Yeşim Erbil, kardeşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Yoğun bakımdan çıktı mı?
Bilindiği üzerine geçen hafta evinde düşerek yaralanıp hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Kaburga kemikleri kırılan Mehmet Ali Erbil'in "Kaçış senderomu" hastalığı da düşmesiyle birlikte nüksetmişti.
6 gündür tedaviye cevap veremeyen Mehmet Ali Erbil'den bu gün müjdeli haber geldi. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz Programına katılan Yeşim Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında müjdeyi verdi.
Yeşim Erbil "Mehmet Ali Erbil sağlığı hıza iyileşmeye,düzelmeye başladı. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor ama dünden beri güzel haberleri alıyoruz. Tedaviye cevap veriyor. Şu anda ilaçlar yapılıyor uyusun ve bu süreci rahat atlatsın diye. Sağlık durumundaki durum böyle güzel devam ederse bir kaç güne belki yoğun bakımdan bile çıkabilir." açıklamalarında bulundu.
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