Mehmet Ali Erbil yayında küfürü bastı seyirciler dondu kaldı

Ünlü isimleri her ne kadar hatasız görmek istiyorsak da onlar birer insan. Yani her türlü gafa imza atabilirler. Tek fark bu gafları ekranlarda yapılması... Bazıları ise bunları bilinçli yapıyor bu ise hiç hoş durmuyor. Türkiye'de ünlüler camiası inanılmaz gaflara şahit oldu. İşte ünlülerin boş bulunup sarf ettikleri ve sonradan TV tarihine geçen gafları.

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Ünlü isimleri her ne kadar hatasız görmek istiyorsak da onlar birer insan. Yani her türlü gafa imza atabilirler. Tek fark bu gafları ekranlarda yapılması... Bazıları ise bunları bilinçli yapıyor bu ise hiç hoş durmuyor. Türkiye'de ünlüler camiası inanılmaz gaflara şahit oldu. İşte ünlülerin boş bulunup sarf ettikleri ve sonradan TV tarihine geçen gafları. Asena da uzun süre şu sözleriyle hatırlandı: "Salak olabilirim ama aptal asla..."

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Ünlü isimleri her ne kadar hatasız görmek istiyorsak da onlar birer insan. Yani her türlü gafa imza atabilirler. Tek fark bu gafları ekranlarda yapılması... Bazıları ise bunları bilinçli yapıyor bu ise hiç hoş durmuyor. Türkiye'de ünlüler camiası inanılmaz gaflara şahit oldu. İşte ünlülerin boş bulunup sarf ettikleri ve sonradan TV tarihine geçen gafları. Nükhet Duru'nun tarihe geçen gafı: "Ses, bedende en geç yaşlanan organdır..."

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