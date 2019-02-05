Mehmet Ali Erbil sağlık durumu hakkında Yasmin Erbil'den son dakika açıklaması

Yaklaşık 4 aydır hastanede olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil katıldığı bir partide babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Bilinci yerinde konuşuyor, iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil sağlık durumu hakkında Yasmin Erbil'den son dakika açıklaması

Yaklaşık 4 aydır hastanede tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yılbaşından önce normal odaya alındığı ve ailesiyle hasret giderdiği söylenmişti. Beş gün boyunca ailesiyle görüşen ünlü şovmenin durumunun kötüye gitmesiyle yeniden yoğun bakıma alınmıştı. Kızı

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Mehmet Ali Erbil sağlık durumu hakkında Yasmin Erbil'den son dakika açıklaması

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 110 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz yıl ekim ayında evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırması sonucu tedaviye alınmıştı

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Mehmet Ali Erbil sağlık durumu hakkında Yasmin Erbil'den son dakika açıklaması

Ünlü şovmenin iyi olduğunu ailesi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

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Mehmet Ali Erbil sağlık durumu hakkında Yasmin Erbil'den son dakika açıklaması

NAZARA İNANIYORUM: Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yasmin Erbil "Ben konuşmak istemiyorum. Nazara çok inanıyorum

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