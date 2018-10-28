Mehmet Ali Erbil korkuttu son durumunu kızı açıkladı

Misafir 28 Ekim 2018 14:24 böyle giderse eğer sayın Mehmet Ali Erbili de kaybedeceğiz. yani yoğun bakıma giren ordan çıkamıyor. umarım iyileşir ve sağlıklı bir şekilde ekranlara döner. Mehmet Ali Erbilin ölmesini istemiyorum o güzel adam yaşamalı bence.