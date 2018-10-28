Evinin banyosunda düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil acil hastaneye kaldırılmış yapılan tedavilerin ardından yoğun bakıma alınmıştı. Uzun süren tedavi sürecinin ardından dün Erbil'den iyi haber gelmişti.
Ünlü şovmen bugün tekrar fenalaştı. Kanama geçiren Erbil, apar topar operasyona alındı.
Babasının sağlık durumunu sosyal medyadan duyuran Sezin Erbil, sevenlerinden dua istedi.Erbil; 'Canım babam, her şeyim yoğun bakımda tekrardan dualarınıza ihtiyacımız var' mesajını paylaştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Mehmet Ali Erbil korkuttu son durumunu kızı açıkladı haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER