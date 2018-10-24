Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi çocukları kim 4 eşi birden...

62 yaşındaki yıldız isim Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma kaldırılması ile gündem oldu. Durumunun kritik olduğunu söyleyen kardeşi doktor Yeşim Erbil kardeşi Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumunu paylaştı. Herkes Mehmet Ali Erbil'in geçmiş yaşamını hatırladı. Peki Mehmet Ali Erbil kaç kere evlendi eşi ve çocukları kim? Gelin hep beraber Mehmet Ali Erbil'in hayatına bakalım.

Öncelikle Mehmet Ali Erbil'in ilk eşiyle başlayalım. Mehmet Ali Erbil ilk evliliğini 1980 yılında Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile yaptı ve 1982 yılında kızı Sezin dünyaya geldi. Kızının doğumundan sonra eşinden boşanan Mehmet Ali Erbil, 1985 yılında Muhsine Şehnaz ile ikinci kez evlendi ve yine 1985 yılında boşandı.

NERGİS KUMBASAR İLE 7 YIL EVLİ KALDI: Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar ile 1989 yılında evlendi. Mehmet Ali Erbil'in bu evlilikten 1995 yılında Yasmin isimli bir kızı oldu. Mehmet Ali Erbil, kızının doğumundan 1 yıl sonra 1996 yılında Nergis Kumbasar'dan boşanarak yedi yıllık evliliğine son verdi.

DÖRDÜNCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU: Mehmet Ali Erbil 2001 yılında dördüncü kez Sedef Altuntaş ile nikâh masasına oturdu. Kendisinden 23 yaş küçük olan eşi ile olan evliliği de yürümeyen Mehmet Ali Erbil, evlendikten 1,5 yıl sonra boşandı.

Mehmet Ali Erbil Nergis Kumbasar ile 1989 yılında evlendi.

TUĞBA COŞKUN İLE EVLENDİ: Tuğba Coşkun ile 2005 yılında evlenen Mehmet Ali Erbil'in 2006 yılında Ali Sadi isimli oğlu dünyaya geldi. Mehmet Ali Erbil 2011 yılında oğlu Ali Sadi 5 yaşındayken Tuğba Coşkun'dan da boşandı.



Mehmet Ali Erbil 1980-2011 yılları arasında toplamda 5 evlilik yapmış bu evliliklerinden Sezin (35), Yasmin (21) ve Ali Sadi (11) isimli üç çocuğu olmuştur.



MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR EŞLERİ KİM? BİR KARISININ ANNESİ OLAYDI