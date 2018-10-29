Mehmet Ali Erbil ikinci kez ameliyata alındı! Kardeşi Yeşim Erbil'den korkutan açıklama

Söylemezsem Olmaz Programın katılan Prof.Dr. Yeşim Erbil kardeşi Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yeşim Erbil yaptığı açıklamada "Daha önce anlatıldığı gibi kaburgasındaki bıçak gibi sivri kırık diafragmayı yaralayıp oradaki bir damarı açtığı için çok ciddi bir kan kaybı oldu. Kan kaybından sonra hemen müdahale edildi,kanaması durduruldu ve yoğun bakımda tekrar uyutuldu. Çok şükür ki Mehmet Ali Erbil'in organ fonksiyonlarında bir problem yok, bütün her şeyi stabil değil." açıklamasında bulundu.

Mehmet Ali Erbil'in iyileşeğinden eminim diyen Yeşim Erbil "Yeni ameliyatta birlikte şuanda kaçak sendromunda tetiklenme yok. Tansiyonu böbrek fonksiyonu stabil, sabit bir bozulma yok. Durumunda bu kadar sıkıntı olmasına rağmen bir geriye gidiş olmadı ameliyattan sonra."

İlk ameliyatında kaburganın parçaladığı bir başka damarın durdurulduğunu söyleyen Yeşim Erbil "Şimdi ise göğüs açılarak ameliyat yapıldı ve kaburganın sivri uçları kesilip sabitlendi ve artık batmayacak hala getirildi. İlk ameliyatında kanama durdurup hasta kurtarıldı."

Mehmet Ali Erbil'in ilk ameliyattan sonra yatağından kalkıp koltuğa oturduğunu söyleyen Yeşim Erbil " İlk ameliyattan sonra solunum cihazından ayrıldı. Daha sonra bu süreçte yatağından kalktığı sırada kaburgasındaki sivri uç hareket edince aşındıra aşındıra oradaki damarı açtı. Tam yürüme değil ama yatağından koltuğa alınmıştı" dedi.

Bilinci hep açık olduğunu söyleyen abla Erbil "Bilinçte hiç bir sıkıntı yok. Beyin fonksiyonları bir sıkıntı yok. Şuanda durumu stabil, makineye bağlı. Ancak makineye bağlı olması çok çok kötü anlamda değil. Tansiyonun, nabzının, böbrek ve organ fonksiyonlarının yakinen takip edilebilmesi için sürecin bu şekilde götürülmesi gerekiyor." açıklamalarında bulundu..