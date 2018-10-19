Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı Durumu nasıl?

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, dün akşam evindeki banyoda düşerek yaralandı. Ünlü şovmen yardımcısının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaburgasında kırıklar olduğu tespit edilen Mehmet Ali Erbil ameliyata alındı.

Gazetecilere açıklama yapan kızı Sezin Erbil Yazgan, ‘Evde yardımcısı vardı. Ambulansı ve bizi çağırdı. 10 dakika sonra evdeydim ve hastaneye getirdik’ dedi. Erbil’in doktoru Jan-Klod Kayuka ise “Banyoda ayağı kaymış düşmüş ve sağ tarafını lavaboya vurmuş. Bu yüzden bir kaç kaburgası kırılmış. Kırılan kaburgalar da akciğer zarına battığı ve normalde de kan sulandırıcı kullandığı için kanama oluşmuş” bilgisini verdi.

‘OPERASYON BAŞARILI’: Ameliyat sonrası açıklama yapan Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu da “Kaburgalarında çoklu kırıklar ve bunun sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi sebebiyle acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmıştır. Hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır, genel durumu şu an iyi” dedi. Erbil’in sağlık durumunu öğrenmek isteyen yakınları hastaneye koştu. Ağabeyi Mustafa Erbil ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek, “Hayatı tehlikesi yok. Sağlık durumu gayet iyi” diye konuştu. Hastaneye gelen şarkıcı Sinan Özen de “Bana kalp krizi diye bilgi geldi. Kaburgaları kırılmış. Ziyaret edip bilgi alacağım” dedi.

  • Güncel 19 Ekim 2018 08:51
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