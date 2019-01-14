Mehmet Ali Erbil hakkında son gelişme vasiyetini açıkladı denilmişti

Üç ay önce evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kıran ve aylardır yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Ali Erbil'in vasiyetinin yazdırdığı gündeme bomba gibi düşmüştü. Herkes Mali'nin durumunun ağırlaştığını düşünürken Yeşim Erbil'den jet bir açıklama geldi.

Mehmet Ali Erbil hakkında son gelişme vasiyetini açıkladı denilmişti

Yaklaşık 3 ay önce banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırın ve düşmeye bağlı olarak kaçış sendromu hastalığı nukseden Mehmet Ali Erbil uzun süredir yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Yılbaşından önce yoğun bakımdan çıkarılan Mali, rahatsızlığı yeniden baş göstermesi sebebiyle geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma tekrar alındı. Dün ise Mehmet Ali Erbil'in avukatı aracılığı ile vasiyetini hazırlandığı ve hasta olmasaydı sömestr tatilinde çocuklarıyla Bulgaristan tatiline gideceği yönünde haberler çıktı. Bütün bu söylentilere ise Mali'nin doktor kardeşi Yeşim Erbil'den jet hızıyla cevap verdi.

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Mehmet Ali Erbil hakkında son gelişme vasiyetini açıkladı denilmişti

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programına katılan Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Erbil'den vasiyeti ile ilgili jet yalanlama geldi. Yeşim Erbil yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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Mehmet Ali Erbil hakkında son gelişme vasiyetini açıkladı denilmişti

"Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sürüyor şuan. Tabi ki toparlanma rehabilitasyon süreci, işte moralinin yerine gelmesi felan biraz zaman alacak ama konuşuyor yoğun bakımdan çıktı geçen hafta. Ama yarı yoğun bakım gibi o şekilde kabul etmek lazım. Ama tabi zor şeyler atlatıldı hala devam ediyor. Ziyaretçi kabul edilmiyor kızları giriyor. Çok şükür bu günlere gelmekte önemli. İnşallah böyle yavaş yavaş dahada olumlu haberleri paylaşırız"

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Mehmet Ali Erbil hakkında son gelişme vasiyetini açıkladı denilmişti

Mehmet Ali Erbil'in vasiyeti yazıldığı yönündeki haberlere tepki gösteren Yeşim Erbil "Öyle bir şey yok. O haberler doğru değil net biliyorum. Zaten böyle bir avukatı bile yok. Vasiyet hazırlığı yok, böyle hiç hazırlığı yok. Böyle bir şeyin konuşulmuşluğu bile yok yani. Tatili de yok....Bizde okuduk kızlarda yazdılar yalan haber tatil diye Yasmin felan .Öyle bir tatil planı da yok zaten okuyan bir tek Ali Sadi var diğerleri okumuyor ki! Şimdiye kadar çocuklarıyla toplu bir yere gitmişliği de yok zaten." açıklamalarını yaptı.

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