Mehmet Ali Erbil hakkında son gelişme vasiyetini açıkladı denilmişti

"Mehmet Ali Erbil'in tedavisi sürüyor şuan. Tabi ki toparlanma rehabilitasyon süreci, işte moralinin yerine gelmesi felan biraz zaman alacak ama konuşuyor yoğun bakımdan çıktı geçen hafta. Ama yarı yoğun bakım gibi o şekilde kabul etmek lazım. Ama tabi zor şeyler atlatıldı hala devam ediyor. Ziyaretçi kabul edilmiyor kızları giriyor. Çok şükür bu günlere gelmekte önemli. İnşallah böyle yavaş yavaş dahada olumlu haberleri paylaşırız"

Mehmet Ali Erbil'in vasiyeti yazıldığı yönündeki haberlere tepki gösteren Yeşim Erbil "Öyle bir şey yok. O haberler doğru değil net biliyorum. Zaten böyle bir avukatı bile yok. Vasiyet hazırlığı yok, böyle hiç hazırlığı yok. Böyle bir şeyin konuşulmuşluğu bile yok yani. Tatili de yok....Bizde okuduk kızlarda yazdılar yalan haber tatil diye Yasmin felan .Öyle bir tatil planı da yok zaten okuyan bir tek Ali Sadi var diğerleri okumuyor ki! Şimdiye kadar çocuklarıyla toplu bir yere gitmişliği de yok zaten." açıklamalarını yaptı.