Mehmet Ali Erbil hakkında korkutan gelişme! Vasiyetini hazırladı

Uzun süredir yoğun bakımda olan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in, vasiyetini hazırladığı öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil hakkında korkutan gelişme! Vasiyetini hazırladı

Yılbaşından önce yoğun bakımdan çıkarılan ancak rahatsızlığının yeniden baş göstermesi sebebiyle geçtiğimiz günlerde yeniden yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil'in avukatı aracılığı ile vasiyetini hazırladığı öğrenildi. Ünlü şovmen vasiyetini, rahatsızlığından bir ay önce hazırladığı iddia edildi.

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Mehmet Ali Erbil hakkında korkutan gelişme! Vasiyetini hazırladı

Sık sık kızlarının ve doktor kardeşinin paylaşımlarıyla son durumu hakkında bilgi edindiğimiz Mehmet Ali Erbil hakkında yeni bir gelişme daha ortaya çıktı. Erbil'in, sömestr tatilinde kızlarıyla birlikte Bulgaristan'a gideceği öğrenildi.

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Mehmet Ali Erbil hakkında korkutan gelişme! Vasiyetini hazırladı

ESKİ EŞİ KONUŞTU: Evinin banyosunda düşerek kaburga kemiklerini kırması sonrasında diğer hastalıkları da nükseden şovmenin eski eşi ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ise, Erbil hakkında şöyle konuştu:

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Mehmet Ali Erbil hakkında korkutan gelişme! Vasiyetini hazırladı

“Mehmet Ali’nin durumu her geçen gün iyiye gidiyor. Allah kısmet ederse yakın süre içinde düzeleceğine inanıyorum”

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