Mehmet Ali Erbil: Evlenmek istiyorum

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil, önceki gece Arnavutköy'de bir kadınla yemek yerken görüntülendi.

Yemek sonrası hızlı adımlarla mekandan ayrılan Erbil, yanındaki kadının kimliği hakkındaki soruları geçiştirerek "Hanımefendiyi tanımıyorum" dedi. Erbil, "Tekrar evlenir misiniz?" sorusuna ise "Evet, çok istiyorum, ekmek çarpsın ki öyle bir düşüncem var" cevabını verdi.

61 yaşındaki Mehmet Ali Erbil bu zamana kadar 5 kez evlendi.