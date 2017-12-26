Mehmet Ali Erbil çıplak fotoğraf paylaşmıştı ama...

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Nevin, şu ifadelere yer verdi: "Biz üç aydır beraberiz. Rutin sağlık kontrolleri için iki gün hastanede kaldı. İki gün hastanede, başında uykusuz bekledim. Bu fedakârlığa rağmen bana bu iftirayı atıyor. Yok 260 bin lira istemişim, yok araba istemişim. Yani çok vicdansız ve insafsızca bir hareket. Artık ona karşı en ufak bir şey hissetmiyorum.