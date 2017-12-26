Mehmet Ali Erbil çıplak fotoğraf paylaşmıştı ama...

Mehmet Ali Erbil çıplak fotoğraf paylaşmıştı ama...

2017 ONUN SKANDALLARI İLE GEÇTİ; Tabi ki Mehmet Ali Erbil'den bahsediyoruz. Hem Mehmet Ali Erbil hem de kızı Yasmin Erbil, geçtiğimiz yıl adlarından sık sık söz ettirdi. Mehmet Ali Erbil'in bebek aldırma skandalı ve sonra gelen çıplak fotoğraf skandalı bir yanda da kızı Yasmin'in Instagram paylaşımları derken bol bol Erbil ailesinden konuşuldu.

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Mehmet Ali Erbil çıplak fotoğraf paylaşmıştı ama...

ÖNCE NELER OLMUŞTU BİR HATIRLAYALIM; Nevin Şimşek, Mehmet Ali Erbil'den hamile kaldığını açıklamış ve Mehmet Ali Erbil'in bebeği aldırmasını istediğini, bu yüzden bebeği aldırdıklarını açıklamıştı. Bu sözlere Mehmet Ali Erbil şu şekilde yanıt verdi ' "İki-üç kez görüştüğüm insandan nasıl çocuk sahibi olabilirim? İş başka raddeye geldi. 260 bin TL değerinde araba istedi benden. Hamileliği sonlandırdı'

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Mehmet Ali Erbil çıplak fotoğraf paylaşmıştı ama...

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan şarkıcı Nevin, şu ifadelere yer verdi: "Biz üç aydır beraberiz. Rutin sağlık kontrolleri için iki gün hastanede kaldı. İki gün hastanede, başında uykusuz bekledim. Bu fedakârlığa rağmen bana bu iftirayı atıyor. Yok 260 bin lira istemişim, yok araba istemişim. Yani çok vicdansız ve insafsızca bir hareket. Artık ona karşı en ufak bir şey hissetmiyorum.

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Mehmet Ali Erbil çıplak fotoğraf paylaşmıştı ama...

Onu Allah'a havale ettim. 30 Ağustos'ta hamile kaldığımı öğrendim. Onu aradım, test sonucunu gönderdim. 'Ben hastayım çocuk sakat doğar' gibi laflar etti. 'Ben senden en ufak bir şey istemiyorum sadece ismini ver' dedim. Evime arkadaşını gönderdi. Adam benimle sert konuştu. Ben evde tekim, korktum. Pazartesi günü çocuğu aldırdım. 6.5 haftalıktı. Hastaneye abisi Mustafa Erbil ve bir arkadaşı geldi. Çantama da 5 bin dolar atmışlar.

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