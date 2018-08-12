Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olan Rabia Kazan Donald Trump'ın yanında

Ağca ile nişanlı olduğu söylenen gençlik dönemiyle ilgili Kazan kendini şöyle anlatıyordu: "Aslında Ortadoğu Gazetesi yazarıyken ithal çanta bile takmazdım. Gençlik yıllarımda ülkücü görüşlerim o kadar koyuydu ki, yabancı markalara bile karşıydım, kullananları da yadırgardım. O zaman ki dünya görüşüm çok kısıtlıydı." Kazan, daha sonra türbanını çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi… Hayatı baştan sona değişti. Rabia Kazan, Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.