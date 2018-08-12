Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olan Rabia Kazan Donald Trump'ın yanında

Bir dönem Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olan Rabia Kazan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanından çıktı. Rabia Kazan, Türkiye’nin gündemine Papa suikasti ve Abdi İpekçi cinayetinin faili olan Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olarak geldi.

Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olan Rabia Kazan Donald Trump'ın yanında

Bir dönem Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olan Rabia Kazan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yanından çıktı. Rabia Kazan, Türkiye’nin gündemine Papa suikasti ve Abdi İpekçi cinayetinin faili olan Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olarak geldi.

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Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olan Rabia Kazan Donald Trump'ın yanında

Ağca ile nişanlı olduğu söylenen gençlik dönemiyle ilgili Kazan kendini şöyle anlatıyordu: "Aslında Ortadoğu Gazetesi yazarıyken ithal çanta bile takmazdım. Gençlik yıllarımda ülkücü görüşlerim o kadar koyuydu ki, yabancı markalara bile karşıydım, kullananları da yadırgardım. O zaman ki dünya görüşüm çok kısıtlıydı." Kazan, daha sonra türbanını çıkardı, İtalyan bir avukatla evlendi… Hayatı baştan sona değişti. Rabia Kazan, Instagram hesabında dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.

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Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olan Rabia Kazan Donald Trump'ın yanında

Türkiye’nin kriz yaşadığı ABD Başkanı Donald Trump’ın yanında çekilen fotoğraflar paylaşan Kazan, Trump’ın seçim döneminde kampanyasına katıldığını gösteren paylaşımlar da yapıyor.

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Mehmet Ali Ağca’nın nişanlısı olan Rabia Kazan Donald Trump'ın yanında

Rabia Kazan’ın hesabında ABD’li gazetecilerle ve ABD Kongre üyeleriyle çekilmiş fotoğrafları da paylaşıyor.
İşte o fotoğraflar:

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