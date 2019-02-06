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Mehmet Acet: AK Parti tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilir!

Mehmet Acet: AK Parti tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilir!

MANİSA Milletvekili Tamer Akkal'ın katılımıyla AK Parti'nin milletvekili sayısı 291'e yükseldi. İYİ Parti'nin milletvekili sayısı ise 39'a düştü. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, ''vekil geçişleri devam ederse, AK Parti tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilir'' dedi.

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Eklenme Tarihi: 06-02-2019 10:07 - Güncelleme: 06-02-2019 10:07

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti'ye geçişini yorumladı.

Acet, "Akkal’ın söylediği gibi HDP ittifakından rahatsızlık duyan başka vekiller de böyle bir yola girerse, bu sayı 7’yi 8’i bulursa, bu, Ak Parti’nin tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi anlamına da gelecek" dedi.

Mehmet Acet, Yeni Şafak'ta "Münbiç için birkaç hafta, Fırat'ın doğusu için birkaç ay" başlığıyla yayımlanan yazısında İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın AK Parti'ye geçişini değerlendirdi.

"Belirgin bir ideolojiyi, ortak değer ve ilkelerini oluşturamamış bir siyasi partide tutunmak her daim kolay bir iş değildir" diyen Acet, şöyle devam etti: 

Tamer Akkal'ın Ak Parti'ye geçmesiyle değerli hale gelen bir başka soru daha karşımıza çıkıyor: Acaba bu türden milletvekili geçişleri önümüzdeki dönemde de devam eder mi? Akkal'ın söylediği gibi HDP ittifakından rahatsızlık duyan başka vekiller de böyle bir yola girerse, bu sayı 7'yi 8'i bulursa, bu, Ak Parti'nin tek başına Meclis çoğunluğunu elde edebilmesi anlamına da gelecek. O yüzden bu soru değerli hale geliyor.

AK Parti'nin milletvekili sayısı 291'e yükseldi!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR14 YORUM

  • Misafir 06 Şubat 2019 11:24 Devletine Seri katil diyenlerle, terörist cenazelerine katılıp ağlayanlarla, hdp barajı geçti diye şükür pilavı dağıtanlarla ittifak yaparsan bu sonuç kaçınılmaz olur

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