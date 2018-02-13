Mehmekçik Vakfı'ndan o avukata tokat gibi cevap

Mehmetçik Vakfı, Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın emekli maaşına haciz koyan avukatın 18 bin liralık bağışı kabul edilmedi. Vakıf, kredi kartıyla şehit adına yapılan bağışın uygun görülmediğini ve hesaba iade edildiğini duyurdu.

Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Musa Özalkan, 2009'da karıştığı trafik kazası nedeniyle 109 bin lira tazminat ödemeye mahkum oldu. Alacaklıları ise Özalkan'ın şehadetinden bir gün sonra hem emekli ikramiyesine hem de aracına haciz konulması için takip başlattı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Skandalın duyulmasının hemen ardından alacaklı ile avukatı birbirlerini suçladı. Davacı Serkan ve Züleyha Saçan çiftinin avukatı Emine Gün Yozgat Adliyesi önünde yaptığı açıklamada icra yenilenmesinin davacı çiftin talebi üzerine yapıldığını, kendi alacağı olan 5 bin lirayı şehit ailesinden almadığını savundu. Davacı Serkan Saraç, icra takibinin kendi bilgisi dışında, avukatı tarafından başlatıldığını öne sürdü. Şehidin abisiyle helalleştiklerini söyleyen Saraç, avukatın parasının da ödendiğini ifade etti.

ALDIĞI PARAYI MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLADI

Avukat Emine Gün ise şehidin ailesinden tahsil ettiği 18 bin liralık dosya masrafını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Vakıf tarafından yapılan açıklamada bağışın uygun görülmediği ve hesaba iade edildiği açıklandı.