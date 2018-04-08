Mehmed'in oğlu Şehzade Mustafa kimdir çapkınlık sonu mu oldu?

Şehzade Mustafa kimdir, aslen nereli, kaç yaşında öldü ve Şehzade Mustafa'nın eşleri çocukları kimdir soruları merak konusu oldu. Şehzade Mustafa Fatih Sultan Mehmed'in oğullarından biri.

İstanbul'u fetheden hükümdarın bütün gücüne ve ihtişama rağmen öldürülmesine mâni olamadığı oğlu Şehzade Mustafa'nın hazin hikâyesini Murak Bardakçı böyle anlatıyor...

Kutlamalar sırasında Fatih Sultan Mehmed hemen her yönüyle ele alındı ama bu büyük hükümdarın bilinenlerin dışında bir başka oğlu daha olduğundan ve bu oğlunun çapkınlık yüzünden can verdiğinden hiç bahsedilmedi.

İşte, İstanbul'u fetheden hükümdarın bütün gücüne ve ihtişama rağmen öldürülmesine mâni olamadığı oğlu Şehzade Mustafa'nın hazin hikâyesi:

TAM BİR AŞK CİNAYETİ: Fatih'in, üç oğlu vardı: Kendisinden sonra tahta geçen taht sevdasıyla gurbette acılar içerisinde can veren Cem ve varlığını çok az kişinin bildiği Mustafa...

O devirde kaleme alınmış olan tarih kitapları, Şehzade Mustafa'dan "akıllı bir devlet adamı, çok iyi bir asker ve gayet yakışıklı bir erkek" sözleriyle bahsederler ve birçok hususta babasına benzediğini yazarlardı.

Ama, Şehzade Mustafa'nın hayatı siyasi mücadele neticesinde yahut savaş meydanında değil, bir aşk skandali sonrasınla, yan gözle bile bakmaması gereken bir hanımla ilişki kurduğu için noktalandı. Şehzade, evli bir hanımla, devletin Fatih Sultan Mehmed'den sonra gelen en en güçlü adamı Vezir-i azanı Mahmud Paşa'ın nikâhlı karısı ile beraber oldu veMahmud Paşa tarafınan zehirlendi. İşte, Osmanlı Tarihi'nin üzerinde pek durulmamış olan bu son derece önemli aşk cinayetinin ayrıntıları:

Şehzade Mustafa, babasının hükümdarlığı sırasına Karaman'da valilik yapıyordu. 1474'te, Karaman Beyliği'ne karşı girişilen son askerî operasyonlardan birine katıldı, bu sırada hastalandı, Niğde civarında bir hamamda yıkandı ama hamamdan çıkmasından hemen sonra can verdi.

SARAYDAN ZİNDANA: Adamları, devrin âdetlerine uyarak cesedini mumyaladılar. Şehzade'nin karnı yarıldı, iç organları çıkartıldı, karnına bal ve yulaf doldurulup dikildi, çıkartılan organlar da tuz dolu bir kutuya konarak muhafaza altına alındı.

Ama, hemen dedikodular çıktı. Şehzade'nin can vermek üzere iken yakınlarına kendisini babasının bir yıl önce azlettiği Mahmud Paşa'nm zehirlettiğini söylediği ve intikamının alınmasını istediği anlatılıyordu. Hattâ, o zamanın yazarlarından Meali. "Hünkârnâme''sine bu ulaşmasından sonra, devletin büyükleri, Fatih'e başsağlığı dilemeye gittiler. Gidenler arasında, eski vezir-i âzam Mahmud Paşa da vardı. Paşa, hükümdara "Şehzade vefat etti ama devlete hizmet edecek olan ben buradayım" dedi ise de, Fatih'ten "Mustafa'mın düşmanı hayatta kalamaz" cevabını aldı ve zindana kondu.

Mahmud Paşa, zindanda tam 50 gün kaldı. Hükümdarın huzuruna son defa kabul edilmeyi istedi, isteği kabul edildi ve Padişah'a " Günahım büyükse beni mertçe öldür, değilse serbest bırak" dedi. Fatih, Paşa'yı 1474'ün 18 Temmuz'unda Yedikule'de idam ettirdi.

Paşa'nm idamı, 20. asrın ortalarına kadar hep "devlet içerisinde bir güç kavgası" olarak yorumlandı.

Ama, sadece tek bir kişi, 16. asrın büyük âlimlerinden Gelibolulu Mustafa Alî, Şehzade Mustafa'nın Mahmud Paşa'nm hanımlarından biriyle ilişkide bulunduğu için Paşa tarafından zehirletildiğini yazmaya cesaret edecekti. büyük ismi İsmail Hakkı 9 Uzunçarşılı, Topkapı Sarayı'nda bulduğu ve 1964'te yayınladığı bir belge ile ortaya çıkardı. Belge Mahmud Paşa'nm kızlarının bir miras davası dolayısıyla saraya verdikleri bir dilekçe idi. Paşa'nm kızları, Şehzade Mustafa ile ilişkiye girdiği söylenen hanımın Mahmud Paşa'nm ikinci eşi olduğunu,Paşa'nın seferde bulunduğu sırada Şehzade'nin annesinin evinde kaldığını, bunu haber alan Mahmud Paşa'nm da dönüşünde kadını hemen boşadığım söylüyorlardı. Ancak, Paşa, daha sonra gelen baskılar ve Fatih'in de ricası üzerine aynı hanımla yeniden nikahlanmış ama bir daha yüzünü görmek istememiş ve Şehzade Mahmud'dan intikam almadan edememişti.