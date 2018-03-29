'Mehmed' dizisinde yok artık dedirten hata

Bir Cihan Fatihi adlı dizide başı açık namaz kıldırılan kadın sahnesi görenleri hayrete düşürdü. İzleyenler söz konusu sahneye tepki gösterdi.Tarih ve milli manevi değerleri çarpıtması ile eleştirilen Bir Cihan Fatihi adlı dizide izleyenleri hayret ettiren skandal bir sahneye yer verildi.

Söz konusu dizideki namaz kılma sahnesini izleyenler adeta şoke oldu. Namaza duran kadın oyuncuya başının bir bölümü açık bir biçimde namaz kıldırıldı. Diziyi izleyen az sayıdaki vatandaş hemen konuyu fark ederek tepki gösterdi. Ardından sosyal medyada yayılan hataya tepkiler de çığ gibi büyüdü. Sahneyi izleyenler "Bu namaz sahnesi mi yoksa namazla dalga sahnesi mi?" gibi yorumlar yaptı.