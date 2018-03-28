Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne geçmiş olsun çok eleştirilmişti ama...

Kanal D'nin izleyici tarafından merakla beklenen ancak ilk bölümü ile eleştiri yağmuruna tutulan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi erken final mi yapacak? Çok eleştirilen Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin akıbeti sizleri çok şaşırtabilir...

Kanal D'nin daha başlamadan adından söz ettiren dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, daha ilk bölümü ile eleştiri oklarına tutulmuştu. Dizinin tarih ile olan orantısızlığı, kostümleri ve dekolteleri başta olmak üzere çok tartışılmış hatta üzerine Mehmed Bir Cihan Fatihi''nin daha fazla sürmeyeceğine dair yorumlar yapılmıştı. Televizyon gazetesi, Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında bir analiz yaptı. Dizinin akıbeti ne olacak? Erken paydos mu edecek yoksa bir efsane mi olacak? Twitter

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'Kötü seviciler için geçmiş olsun… Ülkemizde son dönemde kötüyü öne çıkarmak moda oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünden sonra da ‘kötü seviciler’ sevinç çığlıkları atar gibi diziye bir orasından bir burasından vurmuştu… Tabii ortam böyle olunca herkes ikinci bölümün nasıl olacağını merak etmeye başlamıştı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine yapılan tüm eleştirilere karşın dizinin 2. bölümünün yayınlanması ile bir gerçek ortaya çıktı. Twitter

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Kötü seviciler için geçmiş olsun… Ülkemizde son dönemde kötüyü öne çıkarmak moda oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünden sonra da ‘kötü seviciler’ sevinç çığlıkları atar gibi diziye bir orasından bir burasından vurmuştu… Tabii ortam böyle olunca herkes ikinci bölümün nasıl olacağını merak etmeye başlamıştı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine yapılan tüm eleştirilere karşın dizinin 2. bölümünün yayınlanması ile bir gerçek ortaya çıktı. Twitter

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