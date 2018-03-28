Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne geçmiş olsun çok eleştirilmişti ama...

Kanal D'nin izleyici tarafından merakla beklenen ancak ilk bölümü ile eleştiri yağmuruna tutulan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi erken final mi yapacak? Çok eleştirilen Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin akıbeti sizleri çok şaşırtabilir...

Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne geçmiş olsun çok eleştirilmişti ama...

Kanal D'nin daha başlamadan adından söz ettiren dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, daha ilk bölümü ile eleştiri oklarına tutulmuştu. Dizinin tarih ile olan orantısızlığı, kostümleri ve dekolteleri başta olmak üzere çok tartışılmış hatta üzerine Mehmed Bir Cihan Fatihi''nin daha fazla sürmeyeceğine dair yorumlar yapılmıştı. Televizyon gazetesi, Mehmed Bir Cihan Fatihi hakkında bir analiz yaptı. Dizinin akıbeti ne olacak? Erken paydos mu edecek yoksa bir efsane mi olacak?

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Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne geçmiş olsun çok eleştirilmişti ama...

'Kötü seviciler için geçmiş olsun… Ülkemizde son dönemde kötüyü öne çıkarmak moda oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünden sonra da ‘kötü seviciler’ sevinç çığlıkları atar gibi diziye bir orasından bir burasından vurmuştu… Tabii ortam böyle olunca herkes ikinci bölümün nasıl olacağını merak etmeye başlamıştı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine yapılan tüm eleştirilere karşın dizinin 2. bölümünün yayınlanması ile bir gerçek ortaya çıktı.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne geçmiş olsun çok eleştirilmişti ama...

Kötü seviciler için geçmiş olsun… Ülkemizde son dönemde kötüyü öne çıkarmak moda oldu. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümünden sonra da ‘kötü seviciler’ sevinç çığlıkları atar gibi diziye bir orasından bir burasından vurmuştu… Tabii ortam böyle olunca herkes ikinci bölümün nasıl olacağını merak etmeye başlamıştı. Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine yapılan tüm eleştirilere karşın dizinin 2. bölümünün yayınlanması ile bir gerçek ortaya çıktı.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi’ne geçmiş olsun çok eleştirilmişti ama...

Zira bunca kötü sözden sonra Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine gösterilen emek küçük bir abartmayı hak ediyor. Dizinin 2. bölümünde Kenan İmirzalıoğlu’nun Sultan Mehmed’in heyecanlı ve delikanlılık hallerini tasvirinin çok başarılı olduğunu gördük. İmirzalıoğlu, Sultan Mehmed’in tahta çıkışı ve sonrasındaki o kanının hızlı akışını o kadar güzel izleyiciye hissettirdi ki, sanki Kenan İmirzalıoğlu toyluk sergiliyor, oynayamıyor gibi bile yorumlanacak kadar etkili bir toy Sultan portresi çizdi… Ancak Kenan İmirzalıoğlu’nun heybetli yürüyüşünün hangi vatan evladının hoşuna gitmediğini söyleyebiliriz ki… Dünyayı değiştiren bir hükümdarı başarıyla canlandırdığı için İmirzalıoğlu kariyerine bir altın nişan daha takmış oldu.

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