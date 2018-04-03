Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde yeni gelişme kimsenin aklına dahi gelmedi

Kanal D'nin daha başlamadan adından bolca söz ettiren dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde kimsenin aklına gelmeyecek bir gelişme yaşandı. Ayrıca diziye sürpriz bir oyuncu daha katılıyor. Peki Mehmed Bir Cihan Fatih'inde ki gelişme ne?

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde yeni gelişme kimsenin aklına dahi gelmedi

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Mehmed Bir Cihan Fatihi, ilk bölümü ile eleştiri almasına karşın, ikinci bölümüyle izleyicileri yine ekran başına toplamasını başardı. Dizinin sadık bir izleyici kitlesi oluşmaya başladı. Eleştiriler ise azaldı. Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi gibi usta isimleri buluşturan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 3. bölümü merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümü 4 Nisan Salı akşamı Kanal D ekranında yayınlanacak.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde yeni gelişme kimsenin aklına dahi gelmedi

Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin bu kadar kısa sürede toparlanması beklenmiyordu. Ayrıca İstanbul'un fethi erkenden gelecek gibi. Ayrıca Mehmed Bir Cihan Fatihi'ne yeni bir oyuncu katılıyor. Bu isim kim?

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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde yeni gelişme kimsenin aklına dahi gelmedi

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3. Bölümde Mehmed, Konstantiniyye’yi almanın planlarını yapıyor; Bizans İmparatoru Konstantinos Haçlı Birliği toplamaya başlıyor!

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Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde yeni gelişme kimsenin aklına dahi gelmedi

SEDEF AVCI MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KADROSUNDA; Kanal D'nin yeni dizisi ‘Mehmed Bir Cihan Fatihi' Salı günlerine damga vurmaya devam ediyor. Diziye son olarak Sedef Avcı dahil oldu. Avcı, önemli sırlar taşıyan ‘Leyla Hatun’u oynayacak.

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