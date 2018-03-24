Mehmed Bir Cihan Fatihi yerden yere vurulmuştu! Kenan'dan açıklama var

İşte Televizyon Gazetesi'nde yer alan o analiz 'Son günlerin yeni modası Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine laf sokmak… Hani geçtiğimiz ay Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisi daha başlamadan yüzlerce eleştiri ve kötüleme dalgası vardı ya… Sonra bu dalgası beğeni ve teşekküre doğru yöneldi… İşte bunun benzeri ama daha büyüğü Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisine yapılıyor… Hıncal Uluç bile diziyi eleştiriyor ise demek ki büyük iş yapılmış… Kanal D’ye antipatisi olanlar da dizi üzerinden yüklendikçe yükleniyor… Peki biz Salı akşamı ne izledik?