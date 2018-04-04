Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde Ayasofya sahnesi!

Kanal D'de 3. bölümüyle 3 Nisan Salı akşamı ekrana gelen, yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde heyecan doruktaydı. Konstanniye'nn fethi için hazırlıklarını herkesten gizli olarak yürüten Sultan Mehmed yeni bir planını devreye soktu. Kenan İmirzalıoğlu, Büşra Develi, Gürkan Uygun, Çetin Tekindor, Hazal Filiz Küçüköse, Ertan Saban'ın başrollerde oynadığı dizinin 3. bölümünde Mehmed, Konstantiniyye için gizli plan yapıyor; Çandarlı Halil Paşa, Bizans İmparatorluğu ile anlaşma yapmak istiyor!

Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölümde, Delibaş ile birlikte kılık değiştirerek Konstanniye şehrine giren Sultan Mehmed, Ayasofya'yı görünce duygulandı. Delibaş'ın 'Merak ediyorsanız girelim bakalım' teklifine ise, Sultan Mehmed, 'Ben o kapıdan kulağımda ezan sesleri, yanımda yoldaşlarımla namaz kılmaya gireceğim' sözleriyle cevap verdi.