Mehmed: Bir Cihan Fatihi ile ilgili sıcak gelişme ölüm grubunda!

Kanal D de başlayacak, başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Altan Erkekli, Metin Akpınar gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu.

Bu dizi hakkında çok yazıldı, çok konuşuldu. Türlü türlü iddialar ortaya atıldı. Yaklaşık 1 yıldır hakında çok konuşulan başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor, Metin Akpınar ve Altan Erkekli gibi isimlerin yer aldığı Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman yayınlanacağı belli oldu? Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Mehmed: Bir Cihan Fatihi ne zaman başlıyor, hangi günler yayınlanacak? Twitter

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Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin ne zaman yayınlanacağı tüm Türkiye tarafından merakla bekleniyordu. Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizinin ne zaman yayınlanacağı sorusu en sonunda cevap buldu. Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin salı günü yayınlanacağı duyuruldu.

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NE ZAMAN BAŞLIYOR? Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın günü belli oldu. Türkiye dizinin ne zaman yayınlanacağını merak ediyordu. Dizinin Kanal D'de salı günü yayınlanacağı açıklandı. 13 Mart Salı günü ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak dizinin rakipleri de çok güçlü. Twitter

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