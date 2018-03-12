Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin karakter detayları belli oldu

Sultan Mehmed Han'ın hayatını konu alan Kanal D'nin merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin karakter detayları belli oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun Sultan Mehmed Han'ı canlandırdığı dizisi de Gürkan Uygun Fatih'in fedaisi Delibaş rolünde olacak. İşte detaylar...

Aylardır merakla beklenen ve Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü üstlendiği “Mehmed Bir Cihan Fatihi” için geri sayım başladı. Dizi 20 Mart'ta izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın üstlendiği “Mehmed Bir Cihan Fatihi” adını tarih sayfalarına altın harflerle yazdırmış bir padişahın zafere giden yolda yaşadıklarını konu alıyor. Merakla beklenen yapımın genel hatlarıyla hikayesi ise şöyle: “1451 yılında, babasının ölüm haberini alıp Manisa’dan Edirne’ye yani Payitaht’a doğru yola çıktığında, Sultan Mehmed’in bir büyük hayali vardı: Cihanın gözbebeği Konstantinopolis’i fethetmek Twitter

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Ancak büyük hayalinin önünde aşılması zor, büyük engeller duruyordu. Şehir yüzyıllar boyunca defalarca kuşatılmış ama ne toplar güçlü surlarında tek bir gedik açabilmiş ne de Haliç’in devasa zinciri düşman gemilerine geçit vermişti. Üstelik Mehmed şehri almak istiyorsa yalnız Bizans İmparatorluğu’na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundaydı. Twitter

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Ama o engel tanımadı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerledi. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşattı, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından ‘imkansız’ denileni başararak Konstantinopolis’i fethetti. Twitter

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