Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 2. fragmanı yayınlandı!

Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi büyük bir heyecanla bekleniyordu. Dizinin 2. fragmanı da yayınlandı. 2018 yılında bomba gibi bir projeyle gelen Kanal D dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'na yer verdi. Yayınlanan fragmanda ise dikkat çeken sahneler yer alıyor.

Ocak ayında ekrana geleceği açıklanan fakat ekrana gelmeyen Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi ne zaman başlayacak sorusu fragmanın ardından sorulmaya başlandı. Kanal D'nin resmi sitesine baktığımız zaman Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin henüz başlama tarihinin belli olmadığını görüyoruz. Fragmanın ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yakın zamanda ekrana gelmesi bekleniyor.

BAŞROL OYUNCUSU DEĞİŞTİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun partnerinin kim olacağı merak konusu olmuştu. Selin Demiratar ile anlaşan ekip daha sonra ünlü oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Selin Demiratar'ın yerine ise Fi dizisinden de tanıdığımız bir isim kadroya dahil oldu. Kenan İmirzalıoğlu ile Büşra Develi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde başrol oynayacak.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ DİZİSİNİN KONUSU

Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı dizide Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethine varan sürecini konu alıyor. Fatih Sultan Mehmet'in hayatını canlandıracağı bir dizi tüm hızıyla hazırlıklara başladı. Fetih 1453 filminin başarısı üzerine O3 Medya güçlü kadrosuyla yaz aylarında yeni diziyi başlatmayı planlıyor. İmirzalıoğlu için 3 yeni proje hazırlanırken en dikkat çekici proje Mehmed Bir Cihan Fatihi olarak açıklandı. Eğer planlamalarda bir değişiklik olmassa Kenan İmirzalıoğlu'nu 2017-2018 sezonunda Fatih Sultan Mehmet karakteriyle izleyeceğiz.

  • Dizi Fragmanları 21 Şubat 2018 01:26
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 2. fragmanı yayınlandı! videosuna yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 21 Şubat 2018 00:59 Erdoğan: Geri döndüler dedi!

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat