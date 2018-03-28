Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde 'pes' dedirten hata!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, birbirinden usta isimler rol alıyor. Ancak pahalı bir prodüksiyon olmasına rağmen, dizideki mantık hataları ekran başındaki izleyicilere pes dedirtiyor

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde 'pes' dedirten hata!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, birbirinden usta isimler rol alıyor. Ancak pahalı bir prodüksiyon olmasına rağmen, dizideki mantık hataları ekran başındaki izleyicilere pes dedirtiyor.Dizinin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde de Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarıyla yemek yediği sahnede metal kaşık kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Bu sahneyi yorumlayan tarihçiler, Osmanlı'ya metal kaşığın çok sonradan geldiğini belirterek "O dönem en iyi ihtimalle tahta kaşıklar kullanılıyordu" diyerek dizide mantık hatası yapıldığını vurguladı.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde 'pes' dedirten hata!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, birbirinden usta isimler rol alıyor. Ancak pahalı bir prodüksiyon olmasına rağmen, dizideki mantık hataları ekran başındaki izleyicilere pes dedirtiyor.Dizinin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde de Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarıyla yemek yediği sahnede metal kaşık kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Bu sahneyi yorumlayan tarihçiler, Osmanlı'ya metal kaşığın çok sonradan geldiğini belirterek "O dönem en iyi ihtimalle tahta kaşıklar kullanılıyordu" diyerek dizide mantık hatası yapıldığını vurguladı.

210
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde 'pes' dedirten hata!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, birbirinden usta isimler rol alıyor. Ancak pahalı bir prodüksiyon olmasına rağmen, dizideki mantık hataları ekran başındaki izleyicilere pes dedirtiyor.Dizinin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde de Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarıyla yemek yediği sahnede metal kaşık kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Bu sahneyi yorumlayan tarihçiler, Osmanlı'ya metal kaşığın çok sonradan geldiğini belirterek "O dönem en iyi ihtimalle tahta kaşıklar kullanılıyordu" diyerek dizide mantık hatası yapıldığını vurguladı.

310
Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde 'pes' dedirten hata!

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizide, birbirinden usta isimler rol alıyor. Ancak pahalı bir prodüksiyon olmasına rağmen, dizideki mantık hataları ekran başındaki izleyicilere pes dedirtiyor.Dizinin dün akşam ekrana gelen ikinci bölümünde de Çandarlı Halil Paşa'nın kızlarıyla yemek yediği sahnede metal kaşık kullanılması dikkatlerden kaçmadı. Bu sahneyi yorumlayan tarihçiler, Osmanlı'ya metal kaşığın çok sonradan geldiğini belirterek "O dönem en iyi ihtimalle tahta kaşıklar kullanılıyordu" diyerek dizide mantık hatası yapıldığını vurguladı.

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