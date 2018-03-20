Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk yorumlar

Kanal D'nin büyük prodüksiyonlu projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart akşamı ilk bölümü ile ekranda.

Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk yorumlar

Kanal D'nin büyük prodüksiyonlu projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart akşamı ilk bölümü ile ekranda. Peki, birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi ilk bölümü ile beğenildi mi işte yorumlar..

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Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk yorumlar

Uzun süredir hazırlıkları devam eden Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi bu akşam seyirci karşısına çıkıyor. Gerek hikayesi gerekse de dev oyuncu kadrosu ile daha başlamadan dikkatleri üzerinde çeken Mehmed Bir Cihan Fatihi merakla bekleniyordu.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk yorumlar

O3 Medya yapımı ile ekrana gelecek olan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan otururken, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem kaleme alıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Ertan Saban ev daha birçok başarılı isim rol alıyor.

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Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk yorumlar

Kanal D'nin büyük prodüksiyonlu projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart akşamı ilk bölümü ile ekranda. Peki, birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda kimler var? Dizi ilk bölümü ile beğenildi mi işte yorumlar..

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