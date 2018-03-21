Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk reytingleri ve yorumlar

Kanal D'nin büyük prodüksiyonlu projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Fatih'i Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse gibi oyuncular yer alıyor. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi beğenildi mi? Önce dizinin ilk gün reytign sonuçlarını verelim sonra izleyici yorumlarına bakalım.

FATİH DİZİSİNİN REYTİNGLERİ : Kanal D'nin iddialı dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ilk gün reyting sınavında FOX TV'nin Kadın ve ATV'nin Eşkiya dizisi ile yarıştı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini tahtından indiren Kadın dizisi karşısında Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin reytingleri merak konusuydu. Yeni dizi de Kadın'ı tahtında indiremedi. Mehmed Bid Cihan Fatihi dizisi totalde Kadın ve Eşkiya'dan sonra üçüncü oldu. AB grubunda ise Kadın yine lider olurken, Ufak Tefek Cinayetler ikinci Fatih üçüncü oldu. Fatih dizisi ilk gün AB grubunda Eşkiya'yı , totatalde ise Ufak Tefek Cinayetler dizisini geçti.