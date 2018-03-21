Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk reytingleri ve yorumlar

Kanal D'nin yeni dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Kenan İmirzalıoğlu'nun Fatih'i canlandırdığı dizi oyuncuları ile dikkat çekti. Peki Mehmet Bir Cihan Fatihi dizisi ne kadar reyting aldı işte izleyici yorumları.

Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk reytingleri ve yorumlar

Kanal D'nin büyük prodüksiyonlu projesi Mehmed Bir Cihan Fatihi 20 Mart akşamı ilk bölümü ile ekrana geldi. Fatih'i Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse gibi oyuncular yer alıyor. Peki Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi beğenildi mi? Önce dizinin ilk gün reytign sonuçlarını verelim sonra izleyici yorumlarına bakalım.

122
Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk reytingleri ve yorumlar

FATİH DİZİSİNİN REYTİNGLERİ : Kanal D'nin iddialı dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ilk gün reyting sınavında FOX TV'nin Kadın ve ATV'nin Eşkiya dizisi ile yarıştı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini tahtından indiren Kadın dizisi karşısında Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin reytingleri merak konusuydu. Yeni dizi de Kadın'ı tahtında indiremedi. Mehmed Bid Cihan Fatihi dizisi totalde Kadın ve Eşkiya'dan sonra üçüncü oldu. AB grubunda ise Kadın yine lider olurken, Ufak Tefek Cinayetler ikinci Fatih üçüncü oldu. Fatih dizisi ilk gün AB grubunda Eşkiya'yı , totatalde ise Ufak Tefek Cinayetler dizisini geçti.

222
Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk reytingleri ve yorumlar

FATİH DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER : Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan otururken, senaryosunu Ercan Mehmet Erdem kaleme alıyor. Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'i canlandırdığı dizide Çetin Tekindor, Gürkan Uygun, Büşra Develi, Hazal Filiz Küçükköse, Ertan Saban ev daha birçok başarılı isim rol alıyor.

322
Mehmed Bir Cihan Fatihi beğenildi mi? İşte ilk reytingleri ve yorumlar

Peki izleyici merakla beklediği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisini beğendi mi? İşte ilk bölümden en çok beğenilen Kosova sahnesi ve izleyici yorumları:

422
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro