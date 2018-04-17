Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.yeni bölüm fragmanı yayınladı Mehmed'in büyük sırrı

Kanal D'nin hala tartışmaların odağında olan dizisi Mehme Bir Cihan Fatihi her salı akşamı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin gelecek bölümlerinden neler olacak herkes merak ediyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.son bölüm ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Önce gelin Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.yeni bölüm fragmanına bakalım.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 5.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Mehmed, Orhan'ı serbest bırakanın Akşemseddin olduğunu öğreniyor! Melike'nin yaptıklarını öğrenen Sultan Mehmed Han, öfkesini en katı şekilde belli eder. Mehmed'in katı tutumu karşısında hatasını kabul eden Melike'nin susmaktan başka yapabileceği bir şey yoktur.

Zağanos Paşa'nın Mehmed ile ilgili bildiği çok büyük bir sır vardır ve bunu koz olarak kullanma niyetindedir. Mehmed'in akıl hocası Akşemseddin, Orhan'ı neden serbest bıraktığını söyler. Mehmed ise sebebini dinledikten sonra asıl amacına odaklanacaktır.

Mehmed Bir Cihan Fatihi, merakla beklenen yeni bölümüyle her Salı akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!