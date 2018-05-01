Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.final bölümüyle final yapıyor neler oldu özet

Kanal D'nin büyük umutlarla izleyici karşına çıkardığı Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.bölümüyle final yaptı. Mehmed Bir Cihan Fatihi final bölümü izlemek isteyenler ekranlara koştu. Mehmed Bir Cihan Fatihi final de neler oldu? Gelin Mehmed Bir Cihan Fatihi 6.final bölümünde neler oldu özetine bakalım.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 6.FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU ÖZET; Mehmed Bir Cihan Fatihi Final Bölümünde Konstantiniyye için harekete geçen Mehmed, Osmanlı Devleti'ne karşı gelen saldırılar yüzünden yeni bir hamle yapıyor!

En büyük hayali Konstantiniyye'yi fethetmek olan Mehmed, bunu gerçekleştirebilmek için sarayın gizli kapıları ardında güvendiği paşalarla birlikte planlar yapar. Mega Dük Notaras'ın kızı olan Eleni'nin de Osmanlı Devleti'ne gelişi, Mehmed'in Konstantiniyye'nin gizli yerlerini de öğrenmesine sebep olur. Lakin bbu zorlu yolculuk, Mehmed için de kolay olmayacaktır. Daha önce yirmi sekiz kez denenmesine rağmen fethedilemeyen Konstantiniyye için hiç yapılmamış bir hazırlık sürecindedir.

Öte yandan Bizans İmparatoru Konstantinos da karşı hamleye kalkışır. Şehzade Orhan'ı, Mehemd'e karşı kullanırken, Karamanoğulları ile de iş birliği yapar. Osmanlı Devleti, iç işlerindeki problemleri çözmeye çalışırken, Konstantiniyye için de hareket zamanıdır.