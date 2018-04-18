Mehmed Bir Cihan Fatihi 6. bölümde final yapıyor

Reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Kanal D'nin dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 6. bölümde ekran macerasını noktalıyor.

Reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Kanal D'nin dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 6. bölümde ekran macerasını noktalıyor. Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildi. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler kanalı memnun etmemişti. Twitter

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DÜN AKŞAM 5. SIRADA YER ALDI Dün akşam da Total'de 5., AB'de ise 4. çıkan dizinin reyting sonuçları tatmin edici bulunmadı ve bu sabah dizinin yayından kaldırıldığı ekibe ilan edildi.

YURT DIŞI SATIŞLARI DA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI Yönetmeni, senaristi ve birçok oyuncusu değişen dizinin yurt dışı satışları da hayal kırıklığı yaratmıştı. (Kaynak: Medyatava) Twitter

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Reytinglerde beklenen patlamayı yapamayan Kanal D'nin dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 6. bölümde ekran macerasını noktalıyor. Başrolünü Kenan İmirzalıoğlu ile Çetin Tekindor'un paylaştığı Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin 6. bölümde yayından kaldırılmasına karar verildi. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken dizinin, ilk bölümünden itibaren aldığı reytingler kanalı memnun etmemişti. Twitter

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