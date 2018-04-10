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Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı yayınladı Mehmed neyin peşinde

Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı yayınladı Mehmed neyin peşinde

Kanal D ekranlarında izleyici karşına çıkan Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.son bölümde işler fena karıştı. Mehmed neyin peşinde. Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.son bölüm ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 10-04-2018 13:42 - Güncelleme: 10-04-2018 13:42

Kanal D izleyiciye yeni bir fenomen çıkardı. Kenan İmirzalıoğlu'nun uzun süreden sonra ekrana döndüren Mehmed Bir Cihan Fatihi'nde, İstanbul'u fetihe giden yolda 4.son bölümde işler karıştı. Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.son bölümde Mehmed, saraydaki o ismi arıyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.son bölüm ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mehmed Bir Cihan Fatihi yeni bölümleriyle her salı Kanal D'de!

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 4.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Mehmed, arkasından çevrilen kirli oyunları öğrenebilecek mi?Çandarlı Halil Paşa, Mehmed'in ne işler peşinde olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Konstantinos, bütün şehrin kapılarını kapatarak yoluna çıkacak kişilere engel olmaya çalışmaktadır. 

Mara Hatun, büyük bir tehlike nedeniyle Teodara tarafından uyarılır. Fakat Mara Hatun tanımadığı Teodara'nın boğazına hançer getirerek olan biteni öğrenmeye çalışır. 

Sultan Mehmed’in hamlesi ile Haçlı birliğinin sağlanamaması Bizans Sarayı’nı karıştırmıştır. Yaşanan olaylar sonrasında Konstantinos’un emriyle kapıları kapatılan şehirde bulunan bütün Türkler, Bizans askerleri tarafından sorguya çekilmektedirler. Sultan Mehmed ve Delibaş’ın yakalanması an meselesidir, şehirde kapana kısılmışlardır adeta. Öte yandan Edirne’de Melike’nin kıskançlığına yenilerek yaptığı hamle; Sultan Mehmed’in herkesten gizlediği sırrını öğrenmesine sebep olur. Melike’nin öğrendikleri Çandarlı Halil Paşa’yı da harekete geçirecektir. Sultan Mehmed’in etrafındaki çember, hem Edirne’de, hem Konstantiniyye’de giderek daralmaktadır.

Mehmed, Osmanlı sarayındaki hain ile ilgili bilgi alır. Şehzade Orhan'a yüksek mertebeli bir kişinin yardım ettiğini öğrenen Mehmed, büyük merak ve kuşku içerisine girer.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 5.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Bu akşam yayınlanacak olan Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.bölüm ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 5.yeni bölüm fragmanı haberimizde olacak.

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