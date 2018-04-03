Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.yeni bölüm fragmanı yayınladı Mehmed'in sırları

Bitti bitecek iddialarına rağmen kendisini çok iyi toparlayan Kanal D dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, 3.son bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitledi. 2.Mehmed'in çocukluğuna dair sırlar, izleyenleri şaşkına çevirdi. Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.son bölüm ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.yeni bölüm fragmanı geldi. Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.son bölüm özeti ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 4.yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz. Mehmed Bir Cihan Fatihi her Salı saat 20.00'de Kanal D'de!

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 3.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Sultan Mehmed, gizli kapılar ardında Konstantiniyye’nin fethi için çalışmaya devam etmektedir. Çandarlı'nın ise Sultan Mehmed’i zapturapt altına almak için başka hesapları vardır. Bu hesaplardan Sultan Mehmed’in annesi yerine koyduğu Mara Hatun da nasibini alacaktır.

Ama fetih yolundaki en büyük tehlike bu değildir. Konstantinos yeni bir Haçlı birliği yaratmak niyetindedir. Bunu engellemek isteyen Sultan Mehmed, kimsenin aklına gelmeyecek, son derece tehlikeli bir işe girişecektir.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 4.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz gelmedi ancak gelir gelmez burada olacak.