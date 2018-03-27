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Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.yeni bölüm fragmanında Çandarlı ölecek mi

Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.yeni bölüm fragmanında Çandarlı ölecek mi

Kanal D'nin yeni bombası Mehmed Bir Cihan Fatihi çok sevildi, 2.son bölümü ile izleyici ekran başına kilitledi. Mehmed Bir Cihan Fatihi 2.son bölümünün ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.yeni bölüm fragmanı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:00 - Güncelleme: 27-03-2018 14:00

Kanal D'nin uzun süredir beklenen dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi, hem çok izleniyor hem de çok eleştiriliyor. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 2.son bölümü izleyiciyi mest etti ve hemen ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çandarlı Halil Paşa ölecek mi? Hadi gelin önce Mehmed Bir Cihan Fatihi 2.son bölüm özetini okuyalım ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 3.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 2.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ;  Mehmed, yıllar önce tahttan indirildiği şehre bir kez daha Sultan olmaya gelmiştir. Edirne’de geçirdiği çocukluk yıllarına ait anılar bir karabasan gibi üzerine çöker. Bunun müsebbibi olarak gördüğü Çandarlı hakkında ne hüküm vereceğini düşünürken bir yandan da tahtta hak iddia eden Şehzade Orhan’ın peşine düşer.

Orhan, Bizans toprağına sığınınca bütün dengeler değişir. Osmanlı’yla Bizans savaşın eşiğine gelirken, Sultan Mehmed’in vereceği karar tarihin seyrini değiştirecektir.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 3.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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