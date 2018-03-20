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Mehmed Bir Cihan Fatihi 2.yeni bölüm fragmanında şok gelişme

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2.yeni bölüm fragmanında şok gelişme

Kanal D'nin uzun zamandır beklenen dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 1. ilk bölümü izleyici tarafından çok sevildi. Mehmed Bir Cihan Fatihi'nin 1.ilk bölümünün hemen ardından Mehmet Bir Cihan Fatihi 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

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Eklenme Tarihi: 20-03-2018 16:34 - Güncelleme: 20-03-2018 16:34

Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı ve uzun zamandır beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi 1.ilk bölümünün hemen ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 2.yeni bölüm fragmanı geldi. Mehmed Bir Cihan Fatihi 1.ilk bölümü bekleneni karşılamış görünüyor. Hadi gelin önce Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümde neler olmuş özetine bakalım hemen ardından Mehmed Bir Cihan Fatihi 2.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ 1.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Şehzade Mehmed, babası Murad Han’ın vefatından sonra tahta çıkmak üzere Manisa’dan, Edirne’ye yola çıkar. Tahtın bir diğer adayı olan Şehzade Orhan ise bu sırada Konstantiniyye’dedir. İmparator Konstantinos, Şehzade Orhan’ı Osmanlı’nın başına geçirmek ister ve Edirne’ye gönderme kararı alır.

Edirne’de onları bekleyen Çandarlı Halil Paşa’nın taht mücadelesinde kimi destekleyeceği Osmanlı’da yeni bir dönemin başlamasına yol açacaktır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİH 2.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil ama yayınlanır yayınlanmaz burada olacak. 

 

 

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