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Mehdi Eker'den ABD'ye sağduyu çağrısı

Mehdi Eker'den ABD'ye sağduyu çağrısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararını eleştirdi, ABD yönetimini sağduyulu davranmaya çağırdı.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 11:13 - Güncelleme: 03-08-2018 11:13

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, ABD'nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Hukuki süreci devam eden bir dava hakkında alınan bu karar bir hatadır ve bu hatadan bir an önce geri adım atılması konusunda Amerikan yönetiminin sağduyulu davranması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu. 

Eker, yaptığı yazılı açıklamada, NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak kabul edilen Amerika ile ilişkilerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesi başta olmak üzere birçok konuda oluşan anlaşmazlıklar ile zor bir dönemden geçtiğine işaret etti. 

ABD yönetimi tarafından verilen mesajların iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluk ilişkilerini hiçe saydığı ve sağduyudan yoksun olduğunu bildiren Eker, iki bakanı hedef alan yaptırımların tamamen siyasi bir karar olduğunu bildirdi. Eker, şunları kaydetti:

NİHAİ KARARI TÜRK YARGISI VERECEK
"Amerikalı muhataplarımıza Brunson davası hakkında gerekli açıklamalar yapılmış ve davanın nihai kararının bağımsız Türk yargısı tarafından verileceği belirtilmiştir. Brunson ile ilgili karar mahkeme tarafından verilecektir. Siyasi iradenin bu sürece müdahale etmesi söz konusu değildir. ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili açıkladığı yaptırım kararı diplomatik ilişkiler açısından tahripkar ve kurumlarımızın bağımsızlığını hedef alan bir karardır. Karar ABD'nin hukuk sistemi hakkında ciddi şüpheler oluşturmuş ve ABD yönetiminin diplomatik ilişkilerdeki ciddiyetsizliğini ortaya koymuştur."

ABD'DEN SAĞDUYU BEKLENTİSİ
Amerikan yönetiminin sağduyulu davranması gerektiğine işaret eden Eker, "Hukuki süreci devam eden bir dava hakkında alınan bu karar bir hatadır ve bu hatadan bir an önce geri adım atılması konusunda Amerikan yönetiminin sağduyulu davranması gerekmektedir." ifadesini kullandı. 

Eker, ilişkilerin daha iyi bir seviyeye ulaşması yolunda ABD yönetiminden mevcut krizi aşmak için somut adımlar beklediklerini belirterek, bundan sonraki sürecin iki ülkenin siyasi ve diplomatik çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde ilerlemesi gerektiği bildirdi. 

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KİMDİR ?
Mehdi Eker
MEHDİ EKER KİMDİR?

Mehmet Mehdi Eker, 1 Ocak 1956'da Diyarbakır Bismil'de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Fehime'dir. Veteriner Hekim ve Tarım Ekonomisi Uzmanı; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'd

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