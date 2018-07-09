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Mehdi Eker kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi kim ve ailesi

Mehdi Eker kimdir aslen nereli kaç yaşında eşi kim ve ailesi

Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in görevi ne neler yapıyor merak ediliyor. Mehdi Eker'in eşinden çocuklarına kadar her şey Mehmed Eker biyografisinde, biyografi internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 16:52 - Güncelleme: 09-07-2018 16:52

Mehdi Eker Mehmet Mehdi Eker, 1 Ocak 1956 tarihinde Diyarbakır Bismil’de doğmuştur. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Fehime’dir. Yedi kardeşin beşincisidir. İlkokulda aynı öğretmenin ders verdiği 2. ve 3. sınıflar ile 4. ve 5. sınıfların bir arada eğitim yaptığı bir okulda köyünde okur. İlkokuldan mezun olunca köyde ortaokul olmadığı için Diyarbakır‘a bir yıl geç de olsa gider. Ortaokulu ve liseyi Diyarbakır merkezinde okur. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesinden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’ni bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere‘de University of Aberdeen’de tarım ekonomisi alanında; doktorasını Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı.

Mehdi Eker, 1978 yılında Tarım Bakanlığı Planlama Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’nde memur olarak göreve başladı. 1982 yılında Ankara Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra intibak yapılarak aynı kurumda veteriner hekim kadrosuna atandı.

1989 yıllahan Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak atandı.Burada tüm faaliyetlerin hem idari hem de teknik müdür yardımcısı sıfatıyla planlama ve yürütme görevlerini 5 yıl süreyle devam ettirdi.

1990-92 yılları arasında İngiltere‘de bulunan University of Aberdeen’e yüksek lisans eğitimi için gönderilen Eker, tarım ekonomisi alanında yaptığı lisansüstü eğitim sonunda master derecesi aldı. Sonra da Ankara Üniversitesi’nde doktora yapmaya başladı ve 1997 yılında hayvancılık işletme ekonomisi anabilim dalında doktora derecesi aldı.

1994 yılından 1996 yılına kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü olarak görev yaptı. Ekim 1996 yılında Tarım Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’ne genel müdür yardımcısı olarak atandı.

İstifa nedeniyle boşalan bakanlığın Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 1997 yılında önce vekaleten daha sonra da asaleten atandı. Kasım 1997 tarihinde bakanlık makamının takdiri ile ve Müşterek Kararname ile Bakanlık Müşavirliğine atandı ancak bu görevde uzun süre kalamadı. 1999’da başka bir göreve atanmak üzere müşavirlik görevinden alınarak Tarım Bakanlığı’nın taşra teşkilatı olan Tarım il Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere Ankara valiliği emrine veteriner olarak atandı.

14 Kasım 2002 tarihinde 22. Dönem, 22 Temmuz 2007 tarihinde 23. Dönem ve 28 Haziran 2011 tarihinde 24.Dönem Diyarbakır AKP Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve Batı Avrupa Birliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi olarak görev yaptı.

59. Hükümet’te 2 Haziran 2005 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı görevine getirildi. 60. Hükümet’te yeniden Tarım ve Köyişleri Bakanı oldu. 61. Hükümette Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine atandı. Mehdi Eker, müzik dinlemeyi sevdiğini, Şivan Perwer‘i de severek dinlediğini belirtmiştir.

Yasemin Eker - Mehdi Eker- Süeda Eker

MEHDİ EKER'İN EŞİ KİMDİR KAÇ ÇOCUĞU VAR? Mehdi Eker, 1984 yılından beri Yasemin Eker ile evlidir. Feyza, Yasin, Süeda adlarında üç çocuğu vardır.

DÜNÜRÜ DE TANIDIK; Mehdi Eker'in oğlu Yasin Eker, 2018 yılında eski Bakanlardan Ömer Dinçer’in kızı Ayşe Hilal ile evlenmişti.

 
 
 

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Mehdi Eker
MEHDİ EKER KİMDİR?

Mehmet Mehdi Eker, 1 Ocak 1956'da Diyarbakır Bismil'de doğdu. Babasının adı Abdullah, annesinin adı Fehime'dir. Veteriner Hekim ve Tarım Ekonomisi Uzmanı; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'd

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