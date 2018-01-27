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Mehdi Eker, AB ülkelerinin büyükelçilerine "Zeytin Dalı"nı anlattı

Mehdi Eker, AB ülkelerinin büyükelçilerine "Zeytin Dalı"nı anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi. Eker, "Zeytin Dalı" ve "Fırat Kalkanı" harekatlarının bölge halkını tehdit eden terörist gruplara karşı yapıldığını belirtti.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 21:41 - Güncelleme: 27-01-2018 21:41

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker, "Zeytin Dalı" ve "Fırat Kalkanı" harekatlarının bölge halkını tehdit eden terörist gruplara karşı yapıldığını belirterek "PKK'ya bağlı PYD/YPG gibi gruplar"ın Türkiye'nin müttefiki olan ülkeler tarafından silahlandırılmasının asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

AK Parti Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Eker, dün akşam yemeğinde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldi.

Burada, gündeme ilişkin gelişmeler ile Türkiye-AB ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Eker, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi için AB üyesi ülkelerin Türkiye'deki temsilcileri ile daha sık buluşmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATILDI

Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin soruları da cevaplayan Eker, ABD'nin YPG/PYD'yi silahlandırarak Türkiye'nin sınır güvenliğini tehlikeye attığını aktardı.

Harekatın "Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlaması" açısından meşru ve yerinde olduğunu vurgulayan Eker, büyükelçilerden kendi ülkelerinin sınırında bir terörist grubun müttefik bir ülke tarafından silahlandırılması durumunda nasıl hissedecekleri konusunda empati yapmalarını istedi.

Eker, PKK/PYD/YPG'ye karşı verilen terörle mücadelede uluslararası desteğin önemine işaret etti. Kendisinin de Kürt kökenli olduğuna dikkati çeken Eker, uluslararası medyada harekatın Kürtlere karşı yapıldığı yönünde yanlış ve yanlı haberlerin yer aldığını dile getirdi.

Türkiye'nin kendi topraklarında ya da Suriye'de yasayan Kürtlere karşı bir operasyonun içinde olmayacağının altını çizen Eker, Türkiye'nin Kürt, Arap, Türkmen ayrımı yapmaksızın bölgede barış ve huzurun temini için çalıştığını bildirdi.

"Zeytin Dalı" ve "Fırat Kalkanı" harekatlarının bölge halkını tehdit eden terörist gruplara karşı yapıldığını belirten Eker, "PKK'ya bağlı PYD/YPG gibi gruplar"ın Türkiye'nin müttefiki olan ülkeler tarafından silahlandırılmasının asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Hakkı 27 Ocak 2018 23:11 Sen anlatıyorsun da anlattıklarının ne kadarı anlatılanlara inanıyor!?

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