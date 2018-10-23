Meghan Markle'ın derin yırtmacı kraliyet kurallarını delip geçti

Prens Harry'nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle, evlendiği günden bu yana yerle bir ettiği kraliyet kurallarına bir yenisini daha ekledi. Markle, bu seferde Avustralya gezisinde tercih ettiği derin yırtmaçlı elbisesi ile kraliyet kuralını yıktı.

Meghan Markle'ın derin yırtmacı kraliyet kurallarını delip geçti

Prens Harry ile evlendiği ilk günden bu yana İngili Kraliyet Ailesi'nin kurallarını yerle bir etmesiyle gündemden düşmeyen Sussex Düşesi Meghan Markle, bir yasağı daha çiğnedi. Katı kraliyet kurallarına göre aile üyelerinin dekoltede aşırıya kaçan kıyafetler giymesi yasak.

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Meghan Markle'ın derin yırtmacı kraliyet kurallarını delip geçti

Buna rağmen Susseş Düşesi eşiyle çıktığı Avustralya turunda önceki gün derin yırtmaçlı bir elbise giydi. Yaklaşık 3.5 aylık hamile olan Meghan'ın elbisesine kraliyetten nasıl bir tepki geleceği merak konusu oldu. Ünlü çiftin Avustralya'da çiğnediği kurallar sıralandı.

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Meghan Markle'ın derin yırtmacı kraliyet kurallarını delip geçti

Prens Harry ve Meghan Markle, gezilerinde öncelikle bir sıkı bir kraliyet kuralı olan “halktan insanlara sarılmama” kuralını yıktı. Melbourne ziyaretinde Harry, saatlerce geçişlerini bekleyen 19 yaşındaki bir hayranına sarıldı.

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Meghan Markle'ın derin yırtmacı kraliyet kurallarını delip geçti

Çift için zor olan bir diğer kural ise topluluk içinde el ele tutuşmamak. Bu kuralı da dikkate almayan çift, Avustralya’da el ele gezdi.

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