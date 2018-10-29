Meghan Markle'ı Cadılar Bayramı öncesinde fena korkuttular!

Son dönemde yaptığı gezilerde kraliyet ailesinin kurallarını alt üst etmesiyle gündem olan Sussex düşesi Meghan Markle eşi Prens Harry ile Avustralya ziyaretine devam ediyor. İngiliz kraliyet ailesinin değerli çiftinin gezisinin Yeni Zelanda ayağında bir yaratıcı sanatlar merkezini ziyareti vardı.