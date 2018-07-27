Meghan Markle'a hapis şoku! Her şeyi başlatan fotoğraf

Attığı her adımla gündeme adını yazdıran Meghan Markle, hayatının en büyük şoklarından birini yaşıyor. Kraliyet Ailesi'ne ayak uydurmaya çalışan Meghan Markle'ın gündeminde, 20 yıl hapis cezası ile sonlanabilecek bir tutuklama var.
İngiltere’de tahtın 6. sıradaki varisi Prens Harry’nin eşi Meghan Markle, yakın arkadaşının tutuklanmasının şokunu yaşıyor. Suudi Arabistanlı insan hakları savunucusu Loujain Al hathloul ve Markle, 2 yıl önce One Young World adlı zirvede bir araya gelmiş, o gün davetliler arasında Emma Watson, Cher ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yer almıştı.
MEGHAN MARKLE'DA KADIN HAKLARI ALANINDA ÇALIŞACAK; Sussex Düşesi Markle ve Alhathloul o günden sonra da iletişimlerini sürdürdü. Al hathloul, ülkesinde kadın haklarına yönelik çalışmalarıyla öne çıkan bir isim olarak dikkat çekiyor. Kısa bir süre öncede Meghan Markle'ın kadın hakları alanında çalışacağı açıklanmıştı.
TUTUKLANDI; Kadınların araba kullanma yasağının kaldırılması için hareket başlatan ilk isimlerden olan Al hathloul, Mayıs ayında 9 aktivistle birlikte tutuklandı.
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