Meghan Markle'a hapis şoku! Her şeyi başlatan fotoğraf

MEGHAN MARKLE'DA KADIN HAKLARI ALANINDA ÇALIŞACAK; Sussex Düşesi Markle ve Alhathloul o günden sonra da iletişimlerini sürdürdü. Al hathloul, ülkesinde kadın haklarına yönelik çalışmalarıyla öne çıkan bir isim olarak dikkat çekiyor. Kısa bir süre öncede Meghan Markle'ın kadın hakları alanında çalışacağı açıklanmıştı.



