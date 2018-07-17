Meghan Markle'a binlerce kişi önünde azar yüzü düştü!

Meghan Markle, henüz çok yeni olduğu kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor. Bazı imtiyazları olsa da kraliyet ailesinin mensubu olmak bazı yasakları da beraberinde getiriyor. Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği tenis turnuvasına çizgili gömleği ve hasır şapkayla gelen Markle, locaya geldiğinde ise beklemediği bir tepki aldı.



