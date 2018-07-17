Meghan Markle'a binlerce kişi önünde azar yüzü düştü!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi Meghan Markle, izleyici olarak katıldığı Wimbledon Tenis Turnavası'nda büyük bir azar yedi. Her adımı merakla takip edilen Meghan Markle'ın bir görevli tarafından azar derecesinde uyarıldığı iddia edildi.

Meghan Markle'a binlerce kişi önünde azar yüzü düştü!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin en yeni üyesi Meghan Markle, izleyici olarak katıldığı Wimbledon Tenis Turnavası'nda büyük bir azar yedi. Her adımı merakla takip edilen Meghan Markle'ın bir görevli tarafından azar derecesinde uyarıldığı iddia edildi.

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Meghan Markle'a binlerce kişi önünde azar yüzü düştü!

Kraliyet ailesinin en yeni üyesi Meghan Markle'ın geçen hafta Wimbledon Tenis Turnuvası sırasında yaşadığı büyük şok ortaya çıktı. Kate Middleton ile birlikte locaya geçen Markle'ın elindeki şapkayı neden takmadığı ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Meghan'ın şapkayı takmamasının nedeni şapkayla geldiği tribünde yediği bir 'azar'

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Meghan Markle'a binlerce kişi önünde azar yüzü düştü!

Meghan Markle, henüz çok yeni olduğu kraliyet hayatına alışmaya çalışıyor. Bazı imtiyazları olsa da kraliyet ailesinin mensubu olmak bazı yasakları da beraberinde getiriyor. Dünyanın büyük bir heyecanla takip ettiği tenis turnuvasına çizgili gömleği ve hasır şapkayla gelen Markle, locaya geldiğinde ise beklemediği bir tepki aldı.

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Meghan Markle'a binlerce kişi önünde azar yüzü düştü!

Wimbledon organizasyonunda görevli pembe elbiseli bir yetkili, Markle’ı şapkayı takmaması konusunda uyardı. Bazı sıkı kıyafet kurallarının olduğu kortun bu bölümünde erkeklerin ceket ve kravat takma zorunluluğu bulunurken kadınların da şapka takmaması isteniyor.

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