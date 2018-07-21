Meghan Markle yeni akımın ilham kaynağı oldu gittikçe yayılıyor!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği her hareketiyle olan olan İngiltere düşesi Meghan Markle yeni bir akımın ilham kaynağı oldu. Yüzündeki çillerle dikkat çeken 36 yaşındaki Markle, çil dövmesi olarak bilinen tredin gittikçe yayılmasına sebep oldu. Çilleri olanlar bunu ortaya çıkarırken, olmayanlar ise Meghan Markle'a benzemek için bunu kalıcı makyaj dövmeleri ile deniyor. Meghan Markle'ın sıkı bir hayranının olan Cass Montgomery Saskatchewan da bu akıma katılan son isimlerden biri...
Daha önce de Kraliyet Ailesi'nin üyelerine benzemek için vücudunda değişikliklere giden genç kadın bu seferki değişiklik herkesi şaşırttı. Saskatchewan, kraliyet gelinine benzemek için yüzüne çil ektirdi. Cass, tedavinin sonuçlarından memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: 'İlk başta öne çıkıyorlar, ancak birkaç hafta sonra kesinlikle mükemmeller
Dövme sanatçısı Jaclyn Schultz, benzer işlemi yaptırmak isteyen müşterilerde artış gördüğünü söylüyor.
Makyaj dövmesi uzmanları, üç seneye yakın kalıcı olan çil dövmelerinin son dönemlerin en çok uygulanan işlemi olduğunu söylüyor.
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