Meghan Markle yeni akımın ilham kaynağı oldu gittikçe yayılıyor!

Tüm dünyanın yakından takip ettiği her hareketiyle olan olan İngiltere düşesi Meghan Markle yeni bir akımın ilham kaynağı oldu. Yüzündeki çillerle dikkat çeken 36 yaşındaki Markle, çil dövmesi olarak bilinen tredin gittikçe yayılmasına sebep oldu. Çilleri olanlar bunu ortaya çıkarırken, olmayanlar ise Meghan Markle'a benzemek için bunu kalıcı makyaj dövmeleri ile deniyor. Meghan Markle'ın sıkı bir hayranının olan Cass Montgomery Saskatchewan da bu akıma katılan son isimlerden biri...