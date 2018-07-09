Meghan Markle krizi kin kusturdu 'Saygısız, kibirli, sahtekar...'

Meghan Markle, Prens Harry ile evlendi evlenmesine ancak dedikodular, eleştiriler bir türlü peşini bırakmıyor. Kısa bir süre önce babasının eleştirilerine maruz kalan Meghan Markle'ı şimdi de kardeşi Samantha hedef aldı. Kardeş Markle'ın söyledikleri yenir yutulur cinsten değil.

Meghan Markle, Prens Harry ile evlendi evlenmesine ancak dedikodular, eleştiriler bir türlü peşini bırakmıyor. Kısa bir süre önce babasının eleştirilerine maruz kalan Meghan Markle'ı şimdi de kardeşi Samantha hedef aldı. Kardeş Markle'ın söyledikleri yenir yutulur cinsten değil. Twitter

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Meghan Markle ile ailesi arasındaki kriz bitmiyor. Meghan Markle'ın kardeşi Samantha, sosyal medya hesabından Meghan'a öfke kustu. Samantha, Meghan'ı öz ailesine karşı kötü davranışlar sergilemekle suçladı ve ekledi: Sahte bir İngiliz aksanıyla konuşmaya çalışıyor. Twitter

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Markle'ın özellikle düğün töreni öncesi babasıyla yaşadığı sorunlara bir yenisi eklendi. Ağır eleştirilerle Meghan'a yüklenen kardeşi Samantha, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Prens Harry'nin Meghan'a çevresindekilere kötü davranması iznini vermemesini, bunun 'Prenses Diana'yı utandıracak bir davranış olduğunu söyledi. Twitter

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