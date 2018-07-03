Meghan Markle kraliyet ailesine pahalıya patladı harcanan para dudak uçuklattı!

İngiltere kraliyet ailesinin üyelerinden Prens Harry ile bu yıl dünya evine giren Meghan Markle'ın 'pahalı' gardırobu gündem oldu. Markle'ın nişanlanmasından bu yana kıyafetlerine harcanan para dudak uçuklattı!

Meghan Markle kraliyet ailesine pahalıya patladı harcanan para dudak uçuklattı!

İngiltere kraliyet ailesinin çiceği burnunda gelini Meghan Markle oldukça masraflı çıktı. Sussex Düşesi, ‘pahalı’ gardırobuyla gündemde. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl’e göre, kasım ayında Prens Harry ile nişanlanmasından bu yana yaklaşık 1 milyon dolarlık bir kıyafet ve aksesuar koleksiyonu edindi. Nicholl Entertainment Tonight’a verdiği röportajda, Markle’ın iki düğün kıyafetinin ederini açıkladı.

19
Meghan Markle kraliyet ailesine pahalıya patladı harcanan para dudak uçuklattı!

Clare Waight Keller imzalı Givency marka gelinliği 440 bin doların üstünde olan Markle’ın düğün günü giydiği Stella McCartney imzalı resepsiyon elbisesi ise 157 bin dolar civarında. 36 yaşındaki düşesin kraliyet etkinliklerinde giydiği diğer kıyafetler düğün kıyafetleri kadar pahalı olmasa da toplamda yüksek bir değere sahip. Markle’ın ilk kez Kraliçe Elizabeth ile tekbaşına görüldüğü etkinlikte giydiği Givenchy tasarımı krem rengi elbisesi 18 bin dolar değerinde.

29
Meghan Markle kraliyet ailesine pahalıya patladı harcanan para dudak uçuklattı!

Düşesin, Kraliçe için düzenlenen askeri tören Trooping the Colour’da giydiği, omuzlarıyla dikkat çeken pembe Carolina Herrera elbisesi ise 4 bin dolar.

39
Meghan Markle kraliyet ailesine pahalıya patladı harcanan para dudak uçuklattı!

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro