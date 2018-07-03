Meghan Markle kraliyet ailesine pahalıya patladı harcanan para dudak uçuklattı!

İngiltere kraliyet ailesinin çiceği burnunda gelini Meghan Markle oldukça masraflı çıktı. Sussex Düşesi, ‘pahalı’ gardırobuyla gündemde. Kraliyet uzmanı Katie Nicholl’e göre, kasım ayında Prens Harry ile nişanlanmasından bu yana yaklaşık 1 milyon dolarlık bir kıyafet ve aksesuar koleksiyonu edindi. Nicholl Entertainment Tonight’a verdiği röportajda, Markle’ın iki düğün kıyafetinin ederini açıkladı.

Clare Waight Keller imzalı Givency marka gelinliği 440 bin doların üstünde olan Markle’ın düğün günü giydiği Stella McCartney imzalı resepsiyon elbisesi ise 157 bin dolar civarında. 36 yaşındaki düşesin kraliyet etkinliklerinde giydiği diğer kıyafetler düğün kıyafetleri kadar pahalı olmasa da toplamda yüksek bir değere sahip. Markle’ın ilk kez Kraliçe Elizabeth ile tekbaşına görüldüğü etkinlikte giydiği Givenchy tasarımı krem rengi elbisesi 18 bin dolar değerinde.



