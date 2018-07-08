Meghan Markle İngiltere'yi ikiye böldü 'Tamamen sahte!'

Evlendikleri günden bu yana her adımları takip edilen Meghan Markle ve Prens Harry hakkında, daha çok şey konuşulacak gibi görünüyor. Özellikle Meghan Markle'ın aldığı nefes bile haber oluyor. Şimdi de konu Meghan Markle'ın dili.
Britanya Prensi Harry ile 20 Mayıs 2018’de bütün dünyanın konuştuğu bir düğünle evlenerek Sussex Düşesi ünvanını alan ABD’li oyuncu Meghan Markle’ın giydiği kıyafetler, yediği yemekler bile İngiltere’de tartışma yaratıyor. Gündemdeki son konu ise düşesin halkı selamlarken sahte bir İngiliz aksanıyla konuşup konuşmadığı...
T24'den Derin Koçer'in haberine göre, Markle’ın ‘sahte İngiliz aksanı’yla konuştuğu iddiası, sosyal medyada bir videonun dolaşıma girmesiyle tartışmaya başlandı. Görüntülerde Markle, kendisiyle tanışmak için toplanan kalabalığa yaklaşıp insanlarla sohbet ediyor, kendisiyle konuşmaya çalışanlara isimlerini soruyor, havanın sıcaklığına dikkat çekiyor.
Düşesin bazı kelimeleri telaffuzundaki ‘gariplik’ yalnızca Twitter kullanıcılarının değil, ABD medyasından Avrupa basınına birçok yayın organının dikkatini çekti. Geçtiğimiz günlerde giydiği sarı elbisenin ‘kraliyet kurallarını hiçe saydığı’ iddiası gibi, ‘sahte İngiliz aksanı’ da toplumu ikiye böldü.
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