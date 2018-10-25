Meghan Markle elbisesiyle dünyaya rezil oldu

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, her yaptığıyla basının gündeminde. Kensington Sarayı tarafından hamile olduğu duyurulan Sussex Düşesi, bu haberden sonra basının daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Bu ilgi, hatalı davranışlarının ya da kusurlarının da daha fazla görünür olmasına yol açtı.