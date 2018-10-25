Meghan Markle elbisesiyle dünyaya rezil oldu

Prens Harry ile birlikte Avustralya gezisine devam eden Meghan Markle’ın elbisesinde unuttuğu bir detay objektiflere yansıdı.

Meghan Markle elbisesiyle dünyaya rezil oldu

İngiliz kraliyet ailesinin yeni gelini Meghan Markle, her yaptığıyla basının gündeminde. Kensington Sarayı tarafından hamile olduğu duyurulan Sussex Düşesi, bu haberden sonra basının daha fazla ilgisini çekmeye başladı. Bu ilgi, hatalı davranışlarının ya da kusurlarının da daha fazla görünür olmasına yol açtı.

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Meghan Markle elbisesiyle dünyaya rezil oldu

DİKKAT ÇEKEN DETAY: Prens Harry ile birlikte Avustralya gezisine devam eden Meghan Markle, bu kez kıyafetindeki kusurla gündemde. Fiji’den 1,5 saatlik bir uçak yolculuğuyla Tonga’ya giden Markle, uçaktan indikten sonra kırmızı halıda yürürken elbisesindeki bir detay göze çarptı.

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Meghan Markle elbisesiyle dünyaya rezil oldu

Kırmızı bir elbise giyen Sussex Düşesi, elbisesinin üzerindeki etiketle görüntülendi.

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Meghan Markle elbisesiyle dünyaya rezil oldu

Self Portrait marka bir elbise giyen Markle, kırmızı halıda yürürken elbisesinin etek kısmında çıkarmayı unuttuğu etiket objektiflere böyle yansıdı.

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