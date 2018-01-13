Meğerse Ali Babanmış! Engin Ardıç yazdı

Abdullah Gül senaryolarının erkenden fiyasko ile sonuçlandığının altını çizen Engin Ardıç kendine özgü üslubu ile muhalefete yol gösteriyor. Kulislerde 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Ali Babacan isminin öne çıktığı iddialarını köşesine taşıyan yazar, şu ifadelere yer veriyor:

MEĞERSE ALİ BABACANMIŞ: "Hani "teaser" yapıyorlardı ya:

"Şimdilik Abdullah Gül'ü öne sürerek Erdoğan yandaşı yazarları yıpratıyorlar, onu geri çekip başka bir aday öne sürecekler, bununla da yandaşların barutunu büsbütün tüketecekler, sonra da en bir hakiki asıl aday ortaya atılacak, böylece kimsede ağzını açacak hal kalmayacak..."

Vay vay vay, ne yaman akıllar, ne müthiş bir strateji...

Meğerse Ali Babacan'mış!

Vallahi çok karizmatik.

Biz akıllı olmadığımız için aklımıza gelememişti, akıllı arkadaşlar da düşünüp bulmuşlardı ama söylemiyorlardı.

Peki nasıl olacakmış bu iş?

Babacan yüz bin imza mı toplayacakmış?

Hayır, onun "bir milyon imza toplayacağını" söyleyen manyak bile çıktı.

Yok canım, AKP cumhurbaşkanlığına onu aday gösterecekmiş, oldu bitti. Bu kadar basit.

Ya Erdoğan'ı kongrede devirecekler (büzük ister), ya da çekilmeye "ikna" edecekler!

İkna eden de Abdullah Gül olacakmış...

Vay ki ne yaman akıllar...

Olmazsa da, son çare, yeni bir parti kuracaklarmış.

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Asıl proje Gül değil B planı olarak sahaya sürülecek bomba isim