  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Meğerse Ali Babanmış! Engin Ardıç yazdı

Meğerse Ali Babanmış! Engin Ardıç yazdı

Engin Ardıç bugünkü “Ali Babacan çıktı” başlıklı yazısında muhalefetin 2019 Cumhurbaşkanı adayını ironik bir dil ile kaleme aldı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-01-2018 12:08 - Güncelleme: 13-01-2018 12:08

Abdullah Gül senaryolarının erkenden fiyasko ile sonuçlandığının altını çizen Engin Ardıç kendine özgü üslubu ile muhalefete yol gösteriyor. Kulislerde 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı Ali Babacan isminin öne çıktığı iddialarını köşesine taşıyan yazar, şu ifadelere yer veriyor:

MEĞERSE ALİ BABACANMIŞ: "Hani "teaser" yapıyorlardı ya:
"Şimdilik Abdullah Gül'ü öne sürerek Erdoğan yandaşı yazarları yıpratıyorlar, onu geri çekip başka bir aday öne sürecekler, bununla da yandaşların barutunu büsbütün tüketecekler, sonra da en bir hakiki asıl aday ortaya atılacak, böylece kimsede ağzını açacak hal kalmayacak..."
Vay vay vay, ne yaman akıllar, ne müthiş bir strateji...
Meğerse Ali Babacan'mış!
Vallahi çok karizmatik.
Biz akıllı olmadığımız için aklımıza gelememişti, akıllı arkadaşlar da düşünüp bulmuşlardı ama söylemiyorlardı.
Peki nasıl olacakmış bu iş?
Babacan yüz bin imza mı toplayacakmış?
Hayır, onun "bir milyon imza toplayacağını" söyleyen manyak bile çıktı.
Yok canım, AKP cumhurbaşkanlığına onu aday gösterecekmiş, oldu bitti. Bu kadar basit.
Ya Erdoğan'ı kongrede devirecekler (büzük ister), ya da çekilmeye "ikna" edecekler!
İkna eden de Abdullah Gül olacakmış...
Vay ki ne yaman akıllar...
Olmazsa da, son çare, yeni bir parti kuracaklarmış.

Engin Ardıç'ın yazısının tamamı

Asıl proje Gül değil B planı olarak sahaya sürülecek bomba isim

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Meğerse Ali Babanmış! Engin Ardıç yazdı haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat