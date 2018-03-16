Meğer herkesi kandırmış! Seren Serengil'in gerçek yaşı ortaya çıktı

Son dönemde özel hayatında yaşadığı çalkantılı olaylarla gündeme gelen ve sanatçı dostlarıyla arası bozulan Seren Serengil’in yaşının gerçeği yansıtmadığı belgelendi! Akşam Life'ın haberine göre; Röportajlarında sürekli olarak 1974 doğumlu olduğunu dile getiren Serengil’in gerçek yaşı ortaya çıktı.